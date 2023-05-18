تعميم خاص بالخطباء صادر عن الإدارة العامة للوعظ والإرشاد باللجنة الدعوية العامة

أصدرت اللجنة الدعوية العامة الإدارة العامة للوعظ والإرشاد في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 18/5/2023، تعميماً خاصاً بالخطباء يوم الجمعة.

وقالت دعوية الجهاد :" لقد خاضت حركتكم المجاهدة وسراياكم المظفرة معركة ثأر الأحرار، والتي جاءت رداً على غدر العدو الجبان، واستهدافه لثلة مباركة من خيرة قادتنا، وأثبت مجاهدونا في الميدان أنَّ حركة الجهاد الإسلامي عصية على الانكسار، وأن دماء شهدائنا غالية، وأنَّ العدو سيدفع ثمن غدره، فأبدع إخوانكم المجاهدين في المعركة ولقنوا العدو درساً قاسياً."

ودعت الدعوية خطباء المساجد، الإبداع في الحديث عن المجاهدين لا سيما الشهداء القادة، الذين خاضوا هذه المعركة بكل بسالةٍ واقتدارٍ، وذكر مناقبهم، والدعاء لهم.

كما حثهم على دعوة الجماهير للحضور والمشاركة الفاعلة في مهرجان ثأر الأحرار والذي سيقام غداً الجمعة عصراً على أرض الكتيبة، وفاء لدماء الشهداء وتجديداً للبيعة على خيار الجهاد والمقاومة.