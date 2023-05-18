نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن تفاقم الوضع الصحيّ للأسير فلاح شحادة

حمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع الصحي للأسير فلاح شحادة (السوداني)، المعتقل منذ عام 2004، والمحكوم بالسّجن لمدة 27 عامًا.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسير (السوداني)، عانى مؤخرًا من مشاكل في المعدة والقولون، وبعد عدة مطالبات جرى نقله إلى مستشفى (سوروكا) مطلع الأسبوع الجاري، لإجراء منظار له، إلا أنّه وبشكل مفاجئ، وبعد إجراء المنظار، بدأ يعاني من آلام حادة جدًا في البطن.





وأضاف النادي، أنّه وبعد إجراء فحوص له، تعددت روايات الأطباء حول السبب الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحيّ عقب إجراء المنظار، الأمر الذي يؤكد أنّ خطأ طبيّ تعرض له الأسير السوداني ضمن إطار جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء).

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ إدارة السّجن أعادته إلى سجن (النقب) حيث يقبع اليوم، وبالأمس تفاقم وضعه الصحيّ مجددًا، وعانى من آلام حادة، على إثره نقل إلى عيادة السّجن، ومن المفترض أن يتم نقله مطلع الأسبوع القادم إلى المستشفى مجددًا.

يُشار إلى أنّ الأسير السوداني، متزوج وأب لأربعة أبناء.

في هذا الإطار يؤكد نادي الأسير، أنّ جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) التي تنفذ بحقّ الأسرى، تشكل اليوم أبرز الجرائم الممنهجة التي تنفّذ بحقّ المئات من الأسرى، ومؤخرًا نشهد تصاعد في أعداد الأسرى المرضى، عدا عن استمرار قوات الاحتلال باعتقال المزيد من المواطنين الذين يعانون من أمراض ومشاكل صحية مزمنة.