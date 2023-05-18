القيادي الحرازين: مهرجان ثأر الأحرار استفتاء على التمسك بخيار المقاومة

تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري سرايا القدس، مهرجاناً مركزياً حاشداً يحمل اسم معركة "ثأر الأحرار"؛ وذلك وفاءً لدماء الشهداء القادة الذين ارتقوا في المعركة قبل أيام.

وسيقام المهرجان بعد صلاة عصر يوم غد الجمعة في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، لتأبين الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة ثأر الأحرار.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أ.محمد الحرازين: إن المهرجان يحمل رسائل متعددة، أهمها للشعب الفلسطيني الذي يحتضنُ المقاومة التي لا يرى سواها خياراً في استرداد الحقوق المسلوبة وأن بوصلة حركة الجهاد الإسلامي ستظل تشير نحو القدس حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين المحتلة.

وأوضح الحرازين أن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والكُتاب سيشاركون في المهرجان، الذي سيكون بمثابة استفتاء على خيار المقاومة، وبيعة جديدة لقادتها على هذا الطريق.

وسيتخلل المهرجان كلمة للأمين العام للحركة القائد زياد النخالة وكلمة لسرايا القدس، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، بحضور ممثلين عن الغرفة المشتركة، وأهالي الشهداء، وجمهور المقاومة، بحسب القيادي الحرازين.