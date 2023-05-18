الأسير عماد أبو عجمية يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الخميس 18/5/2023، الأسير عماد أبو عجمية (44 عامًا)، من مخيم الدهيشة - بيت لحم بالضفة المحتلة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2003

وذكر نادي الأسير، أن الأسير ابو عجمية تعرض للمطاردة، واستمرت لنحو عام ونصف.

وعقب اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا وطويل، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسجن المؤبد 12 مرة.

وأقسى ما عاشه الأسير ابو عجمية، خلال هذه السنوات، هو فقدان ثلاثة من أفراد عائلته خلال عام واحد، حيث فقد والدته، وشقيقه، وشقيقته خلال العام الماضي، وحرمه الاحتلال من وداعهم كما الآلاف من الأسرى الذي حرموا من وداع أحبة لهم.

تمكّن الأسير ابو عجمية من استكمال دراسته وحصل على شهادة الثانوية العامة، والبكالوريوس.

ويقبع اليوم في سجن ( ريمون)