تفاصيل عن مسيرة الأعلام ...التوقيت والمسار ومحاولات لإدخالها للمسجد الأقصى

تُنظم اليوم الخميس 18/5/2023 مسيرة الإعلام التي أعلن عن تنظيمها المتطرفون، بحيث تنطلق من غرب المدينة، لتشق طريقها عبر أبواب البلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق، وسط تأهب وتخوفات إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في القدس.

مسيرة الأعلام "ستجري في مسارها المعتاد وفقا للاحتلال ،حيث إنه من المقرر أن تسير فيها مجموعات كبيرة من غلاة اليهود وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويخترقون البلدة القديمة من باب العامود في القدس المحتلة.

وينظم اليمين "الإسرائيلي" المتطرف هذه المسيرة لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس .

وزراء في حكومة نتنياهو أعلنوا أنهم سيشاركون في المسيرة وفقا للإعلام العبري، وهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير تطوير النقب إسحاق فاسرلاوف.

جماعات يمينية إسرائيلية أعلنت أنها تسعى لحشد 5 آلاف إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى اليوم .

موعد ومسار مسيرة الأعلام

وتسعى حكومة الاحتلال واليمين الصهيوني عموماً إلى فرض خطتين في القدس اليوم الأول: اقتحام مركزي للمسجد الأقصى ما بين الساعة 7:00-11:30 صباحاً ويستأنف لساعة واحدة بعد صلاة الظهر.

أما الثاني: فمسيرة الأعلام ما بين الساعة 4:00-6:00 مساء التي تطوف حول البلدة القديمة وتقتحمها من باب العامود، وهذه السنة هناك محاولة قائمة لاختتامها باقتحام مسائي للأقصى لأول مرة منذ احتلاله.

ونشرت جماعات الهيكل المتطرفة الملصقات على طول طريق خط القطار الخفيف في القدس ودعت فيها المستوطنين إلى فرض أكبر اقتحام في تاريخ الأقصى وإلى المشاركة الكثيفة في مسيرة الأعلام الصهيونية.

المسارات

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق: إن مسيرة ستتم بمسارين، الأول يبدأ من القدس الغربية مرورا بباب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، ثم قُبالة الحي الأرمني، وصولا إلى حائط البراق.

وأما المسار الثاني، فيبدأ من غرب القدس مرورا بباب العامود، ثم طريق الواد وصولا إلى حائط البراق، وهو مسار استفزازي بالنسبة إلى الفلسطينيين.

ولأول مرة في التاريخ الفلسطيني قدمت الجماعات المتطرفة طلبًا رسميًا لإدخال مسيرة الأعلام إلى المسجد الأقصى المبارك من باب الأسباط.

وتترك سلطات الاحتلال للمشاركين في المسيرة اختيار المسار الذي يرغبون في سلوكه.

وفي المقابل يستمر الحشد المقدسي والفلسطيني في مواجهة مسيرة الأعلام الاستفزازية، ومن ضمن الجهود الحراك الشبابي الشعبي في القدس الذي أعلن يوم الخميس يوما للعلم الفلسطيني للتصدي للاقتحام في ساحة الأقصى صباحاً ولمسيرة الأعلام في ساحة باب العامود من بعد الظهر، وأن تكون كل ساحات فلسطين والخارج معهما.