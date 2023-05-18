خبير مقدسي : 400 مستوطن اقتحموا الأقصى حتى اللحظة ومخططات التهويد لن تمر

أكد فخري دياب الخبير بالشأن المقدسي والناشط في باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس 19/5/2023، أن مخططات الاحتلال تهويد المسجد الأقصى لن تمر مرور الكرام، فالاحتلال يحاول تصفية وجودنا بشكل عام لكنه يخشى ردة فعل الشارع الفلسطيني ورد الفصائل

وأضاف دياب "الاحتلال يبحث عن صورة لرفع معنويات الشعب وليظهروا أمام العالم بأنهم أصحاب الأرض ، ولكن لن ينجح في تحطيم الرقم 5000 "المنوي حشده وجمعه لاقتحام المسجد الأقصى وحتى اللحظة ، حيث أن عدد الذين اقتحموه حتى اللحظة 400 مستوطن.

وأشار إلى أن منع الاحتلال رفع العلم الفلسطيني هو دليل فشل وتخبط ومحاولة لكسر معنويات الفلسطينيين.

ونوه دياب إلى أن بعض المؤسسات الاحتلال مددوا الاحتفال بيوم القدس ليوم 24/5 م حتى يتوغلوا بانتهاك مقدساتنا .

ويشار إلى أن الاحتلال قرر اليوم ال18 مايو تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية التي تُنظمها جهات "إسرائيلية" تحت مُسمى "يوم توحيد القدس".

حيث تنطلق من غرب المدينة، لتشق طريقها عبر أبواب البلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق، وسط تأهب وتخوفات إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في القدس.

وخلافًا لسنوات سابقة، تُنظم هذا العام أيضًا مسيرات باتجاه البلدة القديمة وتنطلق من المستوطنات المقامة في شرقي القدس، إذ تشعر الجماعات المتطرفة براحة أكبر في عهد الحكومة الحالية، ما دفع عددًا منها للإعلان عن نيتها محاولة اقتحام المسجد الأقصى بالأعلام الإسرائيلية، مثل حركة ما يُسمى "العودة إلى جبل الهيكل".