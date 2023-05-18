الإعلام العبري: "شرطة" الاحتلال طلبت إغلاق الضفة و"الجيش والشاباك" رفضاً

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء 18 مايو 2023، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالإجراءات المتخذة تزامناً مع يوم " مسيرة الأعلام" التهويدية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن "الشرطة الإسرائيلية" طلبت فرض إغلاق عام على الضفة الغربية فيما يُسمى بـ "يوم القدس"، لكن "الجيش وجهاز الشاباك" عارضا الطلب.

وبدأت أفواج من المستوطنين يتقدمهم "الحاخام المتطرف يهودا غليك" باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال، تزامناً مع يوم "مسيرة الأعلام" التهويدية".

وفجر اليوم، أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي، أبواب المصلى القبلي تمهيداً لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك.