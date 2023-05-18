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بالفيديو
مستوطنون يؤدون ما يسمى "السجود الملحمي" خلال اقتحام باحات الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:47 ص
18 مايو 2023
مستوطنون يؤدون ما يسمى "السجود الملحمي"خلال اقتحام باحات الأقصى
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