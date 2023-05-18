بالفيديو مستوطنون يؤدون ما يسمى "السجود الملحمي" خلال اقتحام باحات الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:47 ص
18 مايو 2023
سجود ملحمي.PNG
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مستوطنون يؤدون ما يسمى "السجود الملحمي"خلال اقتحام باحات الأقصى

 

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