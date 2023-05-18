اليونسكو يتبنى قرارا بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع قرارا اعتبر فيه جميع الإجراءات "الإسرائيلية" الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها، وتغيير وضعها القانوني لاغية وباطلة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير سنان المجالي، إن القرار الذي تبناه المجلس خلال دورته رقم (216) ، الأربعاء، جاء بجهد دبلوماسي أردني، وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، موضحاً أن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن القرار وملحقاته يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

وبين المجالي أن هذا القرار يؤكد مجدداً على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس، والتي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن القرار ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة وعلى وجه الخصوص تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، وطالب أيضاً بضرورة الإسراع في تعيين مُمثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات كافة ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.