طلال ناجي: الجهاد الإسلامي شرفت شعبنا والأمة وكانت نداً للاحتلال "الإسرائيلي"

قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" الدكتور طلال ناجي “ابو جهاد" إن الكلمات تعجز عن إيفاء الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي حقهم.

ووجه ناجي حديثه للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، بقوله خلال حفل تبريك شهداء معركة "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة الجهاد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء "شرفتنا يا أبا طارق أنت وحركة الجهاد الإسلامي، في التصدي للعدوان الصهيوني الغادر على غزة، والتصدي العظيم من قبل مناضلي ومقاتلي ومقاومي حركة الجهاد الإسلامي، رافعين روؤسنا شامخين بفخر وعزة ببسالتكم وبسالة أبطالكم وشهدائكم الأبرار القادة، وكل المقاومين الأبطال".

وتابع: "شرفتم شعبكم وأمتكم وسطرتم صفحات العز في حياة الشعب الفلسطيني، وقد أثبتم أنكم ندٌ لهذا الكيان الصهيوني، فما بالكم لو اجتمعت كل القوى والفصائل، ونحن سعداء في وحدة الموقف وبعمل المجتمع وبجهود غرفة العمليات المشتركة، والأخوة الأعزاء في حركة حماس إلى جانب هذه المعركة ودعمهم وتأيدهم للأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وكذلك كل الفصائل الفلسطينية وكل الأجنحة العسكرية".

وأردف ناجي بقوله: "نقول لكم كنتم رأس الحربة، كنتم في مقدمة المقاومين والمجاهدين، ومرغتم أنف هذا العدو بالوحل، وكل فلسطين تفتخر بكم كل أمتكم تفتخر بكم العربية والإسلامية وكل شرفاء العالم".

وأضاف: "أثبتم لهذا العدو بأنه لم يستطع أن يتغلب على حركة الجهاد الإسلامي، فما بالكم في الشعب الفلسطيني في كل قواه وكل فصائله المقاومة، فما بالكم في كل الأمة العربية ومحور المقاومة والأمة الاسلامية، وتخيلوا عندما نخوض معركة موحدة وكلنا معاً! ماذا سيحصل لهذا العدو؟".

وأكملناجي: " جعلتم أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ، إلى الجحور، كبدتم اقتصادهم بمليارات من الخسائر، ونعم فقدنا شهداء أعزاء ومناضلين وتضرر أهلنا في غزة، ولكن شاهدتم جميعاً الفرحة العارمة عند أهلنا في غزة، كيف كان كل شعبنا على استعداد للتضحية ومزيد من التضحية في سبيل العزة والكرامة والدفاع عن شرف الشعب الفلسطيني وشرف الأمة العربية وشرف الأمة الإسلامية".

وختم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بالقول أهنئكم ونفخر بكم ونعتز بكم وإن شاء الله في قادم الأيام تكون المعركة موحدة في الميدان تشارك به كل أجنحة المقاومة وفي المقدمة الإخوة في حركة حماس.