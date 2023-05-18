الأرصاد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 18 مايو 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً نهاراً بارداً نسبياً خلال ساعات الليل، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.