محكمة "عوفر" تُحوّل أسير من جنين للاعتقال الإداري

حولت "محكمة عوفر" العسكرية، اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، أسيراً من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة للاعتقال الإداري.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن محكمة الاحتلال حوّلت الأسير وقاص عدنان سباعنة للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وذلك عقب انتهاء حكمه البالغ ثلاثة أشهر، علمًا أنه معتقل منذ تاريخ 10 شباط 2023.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون كيان الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يُمارس هذه السياسة.

وتتذرع قوات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.