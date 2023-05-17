الإطار النسوي للجهاد يقدم التعازي باستشهاد القائد خليل البهتيني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:56 م
17 مايو 2023
الاطار النسوي للجاد في بيت عزاء القائد البهتيني.jpg
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زار وفد من الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، زيارة لقناة القدس اليوم الفضائية، لتقديم التعازي والمواساة باستشهاد مؤسسها ومسؤول المنطقة الشمالية لسرايا القدس، الشهيد القائد الحاج خليل البهتيني.

وضم الوفد مسؤولة الإطار د. اسمهان عبد العال، ونائبها أ. آمنة حميد، ومسؤولة لجنة العلاقات الوطنية د. باسمة البسوس ومديرة مكتب الإطار أ. ماجدة الحلو.

وأشادت د. عبد العال بالدور الجهادي للشهيد القائد البهتيني، مشيرة إلى أنه ترك إرثاً اعلامياً كبيراً، وخصوصاً فضائية القدس اليوم، التي شكلت بصمة جديدة في الإعلام الفلسطيني المقاوم.

وقالت: إن القائد خليل كان نموذجاً مقاوماً، واستطاع أن يوطن طريقه في الصعود إلى السماء، لافتةِ إلى أن شهادته كانت بداية لكل المجاهدين الذين سيسيرون على ضربه ويواصلون هذه الطريق، حتى النصر والتحرير.

الاطار النسوي للجهاد.jpg
الاطار النسوي للجاد في بيت عزاء القائد البهتيني.jpg
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