الإعلام العبري: منظومات دفاع الجو الثلاثة في حالة تأهب قصوى تزامناً مع "مسيرة الأعلام"

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء 17 مايو 2023: إن حالة تأهب قصوى يفرضها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تزامناً مع موعد "مسيرة الأعلام" الاستيطانية يوم غدٍ الخميس.

وأضافت القناة 14 العبرية: "للمرة الأولى...يتم وضع منظومات دفاع الجو الثلاثة القبة الحديدية، ومقلاع داود، وحيتس" في حالة تأهب قصوى" بسبب مسيرة الأعلام".

وتابعت: "هناك مخاوف من إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة، وليس بالشرط أن تكون من غزة أو صوب القدس .. قد يكون ذلك ناجم عن معلومات واردة هنا أو هناك للمؤسسة الأمنية".

ومن المقرر أن تُنظم "مسيرة الأعلام" الاستيطانية غداً الخميس، إذ تنطلق من غرب مدينة القدس المحتلة، لتشق طريقها عبر أبواب البلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق، وسط تأهب وتخوفات "إسرائيلية" من اشتعال الأوضاع في القدس بعد تهديدات المقاومة الفلسطينية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح من قبل أن المسيرة ستتم وفق ما هو مخطط له وفي نفس المسار المقرر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المتوقع أن يشارك 200 ألف مستوطن في "مسيرة الأعلام" المقررة في القدس غدا الخميس.

ونقلت الصحيفة، عن أحد منظمي المسيرة التي ستقام غدا إحياء لما أسموه ذكرى "يوم القدس" أن "مائتي ألف متظاهر متوقع مشاركتهم".