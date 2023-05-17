الاحتلال يعتقل شاباً من الضفة بزعم حوزته أسلحة داخل حافلة في حيفا

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائليلي، مساء اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بزعم ضبط أٍلحة بحوزته داخل حافلة في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت القناة 13 العربية، إن جيش الاحتلال اعتقل شاب فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وبحوزته أسلحة داخل حافلة في حيفا.

بدورها قالت وسائل اعلام عبرية: يتم الآن تفكيك العبوة الناسفة التي كانت بحوزة الفلسطيني المعتقل، حيث وصفت العبوة بشديدة الانفجار التي تم العثور عليها في حافلة للمستوطنين بحيفا، وتم اعتقال الشاب بعد معلومات استخبارية للاحتلال: على حد تعبيرها.

يتبع..