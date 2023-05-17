راصد جوي: الكتلة الحارة تنكسر هذه الليلة وهكذا سيكون طقس فلسطين غداً

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، عن حالة طقس فلسطين بداءً من الليلة وحتى يوم غدٍ الخميس.

وقال الراصد العلامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي "فيس بوك": الكتلة الحارة تنكسر هذه الليلة، وغداً هناك عودة للطقس الربيعي المُنعش والمُريح.

وشهدت الأجواء الفلسطينية ارتفاعاً ملحوظاً على درجات الحرارة، بعد تقلبات عديدة شهدها طقس فلسطين، إذ لم تستقر الأجواء الصيفية حتى الآن.

بدورها، قالت الأرصاد الجوية الفلسطينية: "يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً وجافاً، إذ ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج".

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيف