مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الآن بث مباشر يلا شوت hd بتعليق عربي، من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الساعة العاشرة بتوقيت الرياض والقدس التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، بتوقيت الرياض على استاد الاتحاد، إذ كُلف بعرض بالتعليق على المباراة المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي، بينما تُنقل المباراة على قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و Match Football 1، Kanal A Slovenija، و TV3+ Denmark، وغيرهم من القنوات والمواقع الرياضية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت قناة الفجر الجديد.

يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم، ينتظر الملايين من جماهير كرة القدم انطلاق الملحمة الكروية على ملعب الاتحاد، معقل نادي مانشستر سيتي، بين ريال مدريد ضد نظيره السيتي، إذ إن مانشستر سيتي تعادل على ملعب ريال مدريد بدف لمثله، بينما يسعى للتأهل من ملعب الاتحاد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمقابلة نادي انتر ميلاد الذي حجز مقعده بالنهائي بعد أن تغلب على جاره ميلان بـ 3-0 بمجموع المباراتين، بينما يسعى ريال مدريد للتأهل إلى نهائي المسابقة بشخصيته للمرة الثانية على التوالي بعد أن أحرز اللقب العام الماضي بعد هزيمته لنادي ليفربول بهدف دون مقابل جاء عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر الفجر الجديد

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر الفجر الجديد، ريال مدريد لا يقدم مستوى جيد في مسابقة الدوري الإسباني حتى إنه خسر اللقب لصالح برشلونة رسميا قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، إلا إنه يركز الآن على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا المفضلة له، إذ يمتلك 14 لقباً بفارق 7 ألقاب عن أقرب منافسيه الميلان، بينما مانشستر سيتي الذي يقدم أداءً مبهراً على الصعيد المحلي والأوروبي يسعى للفوز بذات الأذنين للمرة الأولى في تاريخه بعد فشله في تحقيق اللقب في العديد من المناسبات.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الآن

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الآن، وخاض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، ضد ريال مدريد، 22 مباراة، حقق خلالها الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 لقاءات، وسجلت الأندية تحت قيادته 43 هدفاً، بينما استقبلت شباكها 29 هدفاً، ويريد كل من ريال مدريد اليوم ومانشستر سيتي تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا 2022-23، وعدم الذهاب إلى أي تعادل يذهب بالمباراة إلى شوطين إضافيين، والحسم عن طريق ركلات الترجيح.