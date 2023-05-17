مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، ببلدة دير إبزيع غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان في المنطقة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين في شوارع البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق الدلب المحاذية للقرية والمؤدية لمختلف قرى غرب رام الله، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين.

يشار إلى أن الشبان الفلسطينيين يواجهون قوات الاحتلال المُدججة بالأسلحة، دفاعاً عن أنفسهم وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم التي تُحاول قطعان المستوطنين الاستيلاء عليها باستمرار.