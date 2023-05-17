"عائدون للهيكل" تدعو أنصارها لرفع أعلام الاحتلال و"الرقص" خلال اقتحام الأقصى غداً

دعت ما تُسمى بمنظمة "عائدون للهيكل" مساء اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، أنصارها لرفع أعلام الاحتلال و"الرقص" غداً خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ومن المقررة أن تُنظم "الأعلام الاستيطانية" غداً الخميس، إذ تنطلق من غرب مدينة القدس المحتلة، لتشق طريقها عبر أبواب البلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق، وسط تأهب وتخوفات "إسرائيلية" من اشتعال الأوضاع في القدس بعد تهديدات المقاومة الفلسطينية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح من قبل أن المسيرة ستتم وفق ما هو مخطط له وفي نفس المسار المقرر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المتوقع أن يشارك 200 ألف مستوطن في "مسيرة الأعلام" المقررة في القدس غدا الخميس.

ونقلت الصحيفة، عن أحد منظمي المسيرة التي ستقام غدا إحياء لما أسموه ذكرى "يوم القدس" أن "مائتي ألف متظاهر متوقع مشاركتهم".