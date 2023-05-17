رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 5 2023، انتشرت اليوم أخباراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا عن بدء ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، إلا إن الأخبار لم يكن لها أًل من الصحة، إذ لم تُلعن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أو وزارة التنمية عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مايو الجاري، وهو أثار غضب المستفيدين من المنحة القطرية الذين أثلجت صدورهم قبل نفس الخبر من الأساس.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2023

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2023، يعتمد المستفيدون من المنحة القطرية على الـ 310 شواكل التي تدفعهم لهم قطر كل شهر كمنحة مستمرة منذ خمس سنوات، خاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة نتيجة شح فرص العمل وتسريح الآلاف من العمال الذي افتعله الحصار الخانق الذي لايزال يفرضه الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ عام 2007، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2023.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار الجديدة لشهر مايو

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار الجديدة لشهر مايو، حتى هذا التاريخ لم تفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار، خاصة وأن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لم يُعلن بعد موعد صرف المنحة القطرية لشهر مايو 2023، لكنه الأخبار تؤكد وصوله إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" يوم الجمعة المقبل.

متى صرف المنحة القطرية شهر 5 2023

متى صرف المنحة القطرية شهر 5 2023، حتى اللحظة لم تحدد اللجنة القطرية أي موعد لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو الجاري، على الرغم من انتشار أخبار من مصادر أن اليوم هو موعد الصرف، إلا إنه حتى اللحظة لم تُعلن اللجنة القطرية ممثلة برئيسها محمد العمادي أي معلومة عن موعد صرف المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة لذا الشهر، بانتظار الإعلان الرسمي عن تحديد موعد الصرف.