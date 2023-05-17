العاروري: سرايا القدس هي من تولت عبء معركة "ثأر الأحرار" وخاضتها بكل بطولة وبسالة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري إن حركة الجهاد الإسلامي قادت معركة (ثأر الأحرار)، وهم تحملوا عبء المواجهة وخاضوها ببسالة وأفهموا العدو أن دماء الشعب الفلسطيني ليست رخيصة.

جاء حديث العاروري خلال كلمة له في مجلس تبريكات بشهداء معركة (ثأر الأحرار)، الذي نظمته حركة الجهاد الاسلامي في بيروت، بحضور أمين المقاومة القائد زياد النخالة، وقيادات القوى والفصائل الفلسطينية.

وقال: "الأخوة في سرايا القدس هم اللذين تولوا عبء هذه المعركة وخاضوها بكل بطولة وبسالة، وأفهموا العدو أن دماء الشعب ليست رخيصة".

وأضاف العاروري موجهاً حديث للقائد النخالة قائلاً: التهنئة لكم أخي أبو طارق على هذه المعركة الموفقة والبطولية، التي سجلتم فيها انتصاراً".

وأكد أن الجهاد الإسلامي يقف نداً لهذا الكيان الغاصب ويفرض عليه معادلاته.

وقال: "أن تتقدم القيادات الصفوف الأولى في المواجهة والشهادة، هذا دليل الصدق".

وتطرق العاروري الى الشهيد طارق عز الدين قائلاً: "سأتكلم عن الشهيد طارق عز الدين، الذي أعرفه، ولقد كان مُشرفاً على العمل المقاوم في الضفة الغربية، حيث الشهيد طارق عز الدين، كان مصاباً بالسرطان، والله اصطفاه..".

ولفت الى أن الشهيد طارق عز الدين كان يتابع ويشرف على العمل المقاوم في الضفة الغربية، مؤكداً بأن الاحتلال خائفاً ومنزعجاً من توسع جبهة الضفة.

يشار الى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أقامت مجلس تبريكات بشهداء معركة (ثأر الأحرار) في بيروت، بحضور أمين المقاومة القائد زياد النخالة، وقيادات القوى والفصائل الفلسطينية.