السعودية توجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية

وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتأتي الدعوة بعد أيام من قرار جامعة الدول العربية إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد أكثر من عقد.

ويجتمع القادة العرب الجمعة في جدة، للمشاركة في قمة عربية يُرجّح أن يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد، إثر جهود دبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي بعد عزلة استمرّت أكثر من 11 عاماً على خلفية النزاع المدمّر في هذا البلد.

وعُلّقت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية رداً على قمعها الاحتجاجات التي خرجت في العام 2011 إلى الشارع، قبل أن تتحوّل إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

ويرى خبراء أنّ دعوة الأسد للمشاركة في قمة جدة تُظهر أيضاً نفوذ السعودية التي تسعى راهناً الى البروز كصانعة سلام في المنطقة، بعدما تغلّبت على اعتراضات عدد من الدول من بينها قطر لإعادة سوريا الى الحضن العربي، خلال مباحثات في القاهرة مطلع الشهر الجاري.