مفتي مصر يحذر من "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس

حذّر مفتي مصر، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، اليوم الأربعاء، من تداعيات تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة، والمقرر عقدها غدا الخميس.

وقال المفتي في بيانٍ صدر عنه اليوم الأربعاء، "إنّ هذا قد يعيد التوتر والمواجهات"، مُستنكرا تكرار انتهاك المستوطنين حرمة المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة" بحماية شرطة الاحتلال، التي نشرت وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، وخارجه، لتأمين الاقتحامات، بما يعد انتهاكا صريحا للمقدسات الإسلامية والقوانين والأعراف الدولية.

ودعا مفتي مصر "لضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".

ودعا لـ"تدخل الهيئات الدولية لإنقاذ مدينة القدس من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي الراغب في تهويدها، وتغيير معالمها، وطمس هويتها التاريخية الحقيقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع".

وناشد المجتمع الدولي بجميع "هيئاته ومنظماته والأحرار في مختلف أنحاء العالم بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المشروعة كافة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

يذكر أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية، ستقام غدا الخميس 18 أيار/مايو، وستبدأ من حي "باب العامود" حتى "حي المغاربة" بالقدس المحتلة، حسب وسائل إعلام عبرية.