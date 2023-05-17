"الأوقاف" تعلن تكلفة رسوم الحج لهذا العام في قطاع غزة

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء17/5/2023م، أن تسعيرة الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م، لحجاج المحافظات الجنوبية – قطاع غزة - تبلغ (3360) دينار أردني.

ودعت اللجنة في بيان صحفي، الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1860) دينار أردني، عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي مباشرة، وذلك ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 18/5/2023م وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 23/ 5/2023م، مؤكدةً أنه لن تقبل أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت الحجاج بدفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنوك المذكورة دون وساطة الشركات، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف غير مسؤولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات, موضحةً أنها بذلت جهوداً كبيرة لتخفيض التسعيرة عن العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج ومن خلال متابعتها لموضوع الهدي أن أسعارها عبر المؤسسات الرسمية في البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية بلغت (710) ريال سعودي ما يعادل (135) دينار, منوهةً بأن ما تقوم به بعض الجهات الوسيطة تتضمن مخالفات كبيرة رصدتها لجنة الحج أثناء رقابتها على هذا الأمر.

ودعت الأوقاف الحجاج الراغبين في تأمين هديهم بشكل رسمي القيام بتسديد مبلغ الهدي المذكور في البنك الذي سيدفع فيه الدفعة التكميلية, وسيتسلم الحاج شيك الهدي باسمه من البنك الاسلامي للتنمية.