القيادي البروديل: "مسيرة الأعلام" الصهيونية لن تمر والرد آت لا محالة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل، أن مسيرة الأعلام الصهيونية المقرر تنظيمها يوم غدٍ الخميس18/5/2023م، لن تمر والرد آت لا محالة.

وقال القيادي البردويل في تغريدة له بموقع "تويتر": "مسيرة الأعلام لن تمر، من يدق الباب يسمع الجواب !، وباب الاقصى ليس بابا عاديا ليدق بأيد نجسة ، و ستفهم قطعان السوائب ذلك عندما تسمع الجواب، و هو آت لا محالة من عمق قلوب مسكونة بالعزة و الكرامة و التاريخ المشرف و الرجولة و العناد".

#مسيرة_الأعلام_لن_تمر

من يدق الباب يسمع الجواب !، و باب الاقصى ليس بابا عاديا ليدق بايد نجسة !، و ستفهم قطعان السوائب ذلك عندما تسمع الجواب ، و هو آت لا محالة من عمق قلوب مسكونة بالعزة و الكرامة و التاريخ المشرف و الرجولة و العناد !. — د. صلاح البردويل (@SalahBardawil) May 16, 2023

وتستعد أجهزة أمن الاحتلال المختلفة لتنظيم "مسيرة الأعلام" التهويدية في القدس المحتلة الخميس المقبل، وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع المقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "يديعوت" أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ومعها أجهزة الأمن يستعدون لتنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 5 أيام ودخل اتفاق وقف إطلاق النار مساء السبت الماضي بواسطة مصر.

وأضافت الصحيفة :" شرطة الاحتلال أنهت الاستعدادات العملياتية للمسيرة التي ستمر عبر باب العمود وتنتهي بالحائط الغربي (البراق) وتستعد أيضا للدفاع عن الوزراء الكثيرين الذين سيشاركون في الحدث".

رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، عقد بالأمس جلسة الكتلة الأولى لحزب "الليكود" منذ العدوان الأخير على غزة "ثأر الأحرار"، وأعلن نتنياهو أن "مسيرة الأعلام ستسير بصيغتها الكاملة"، بحسب زعمه.