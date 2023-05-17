العامودي: الشهيد خليل البهتيني ورفاقه تركوا لنا إرثاً كبيراً من التجربة

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول الدائرة الإعلامية، علي العامودي بالدور الجهادي للشهيد القائد، خليل البهتيني أبو هادي، الذي استشهد في عملية اغتيال غادرة نفذها الاحتلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة العامودي خلال تقديمه لواجب العزاء، بالشهيد البهتيني، الذي نظمته قناة "القدس اليوم" الفضائية في مقرها بمدينة غزة.

وأشار العامودي الى أن الشهيد البهتيني ورفاقه الشهداء لهم رفاق درب يواصلون الطريق، يطورون ويجددون و يبدعون، وعزاؤنا ان دماء الشهيد واخوانه ستكون نوراً ومحفزاً كبيراً لمن سيأتي بعدهم.

ولفت الى أن الشهيد البهتيني ورفاقه من شهداء سرايا القدس تركوا لنا ارثاً كبيراً من التجربة، والرجال الذين نعتز بهم، كذلك ارثاً اعلامياً كبيراً دشنه هؤلاء القادة، وخصوصاً فضائية القدس اليوم، التي شكلت بصمة جديدة في الإعلام الفلسطيني وكان لها دور مركزي وكبير في هذه المعركة "ثأر الأحرار"، وكل محطات الشرف والعزة والكرامة لشعبنا.

وأضاف العامودي: "سنبقى على العهد وطريق الشهداء طريق المقاومة والحرية، مجاهد يسلم مجاهد قائد يسلم قائد ومبدع يسلم مبدع حتى نصل الى التحرير، والصلاة في المسجد الأقصى مباركاً محرراً".