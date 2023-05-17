لم يسفر عن وقوع إصابات

بالصور "الدفاع المدني" يعلن سيطرته على حريق بمحل لتعبئة الغاز غرب غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:06 م
17 مايو 2023
الدفاع المدني
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أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء17/5/2023م، سيطرتها على حريق نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بين المنازل السكنية غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في تصريح صحفي :" أطقم الإطفاء بمديرية الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حريق نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بين المنازل السكنية قرب شارع الصناعة بمدينة غزة قبل قليل، وتؤمن عدداً من أسطوانات الغاز في المكان قبل اشتعال النار فيها ما حال دون تمدد الحريق إلى منازل المواطنين".

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، لافتاً إلى أن الأطقم المختصة تستكمل إجراءاتها في الحادثة.

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