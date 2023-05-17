طالع أبرز قرارات العمل الحكومي في غزة خلال جلستها الأسبوعية اليوم

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء17/5/2023م، خلال جلستها الاسبوعية عدة قرارات حكومية وفق بيان للجنة اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صحفي:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وترحمت اللجنة في مستهل اجتماعها على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء العدوان، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، وأكدت اللجنة على متابعتها الحثيثة لمسئولياتها في إغاثة وإيواء العائلات المتضررة، حيث تم إعطاء توجيهات واضحة لوزارتي: التنمية الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان بسرعة إتمام هذا الأمر، مشيدة بأداء المؤسسات والطواقم الحكومية خلال وبعد العدوان.

وتوقفت اللجنة عند الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، وباركت جهود إحياء هذه المناسبة لتذكير المجتمع الدولي بالظلم الواقع على شعبنا، مؤكدة على دور المؤسسات الحكومية في تنظيم وتسهيل عقد هذه الفعاليات والمشاركة فيها.



وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر إجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻إعفاء ذوي شهداء العدوان الأخير من رسوم استصدار الوثائق الحكومية، والإيعاز لشركة توزيع الكهرباء والبلديات نحو تقديم إعفاءات وتسهيلات لتسوية الديون والمتأخرات المتراكمة على الشهداء.

🔻المصادقة على تقرير لجنة الطوارئ الحكومية حول العدوان الأخير على قطاع غزة.

🔻اعتماد خطة عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإقرار الاحتياجات من الطواقم الهندسية والتدخلات العاجلة للتعامل مع أضرار العدوان.

🔻صرف مبلغ مالي لترميم جسر وادي غزة، وصيانة وترميم مناطق متفرقة من شارع الرشيد الساحلي وشارع صلاح الدين.

🔻صرف مبلغ مالي لدعم مشاركة الوفد الرياضي من الأشخاص ذوي الإعاقة في البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

🔻تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في الاعتداء على الطواقم الطبية بمستشفى الشفاء.

🔻بدء إجراءات مشروع إنارة شارع هارون الرشيد في المنطقة من مفترق الزهراء حتى الحدود الجنوبية مع مصر.

🔻اعتماد دليل إجراءات التسجيل ومتابعة البناء للجمعيات التعاونية الإسكانية.

🔻المصادقة على توصيات تقرير احتياجات المقابر بمحافظات غزة، واعتماد رؤية تسوية أوضاع أرض المقبرة الشرقية.

🔻تكليف وزارة التنمية الاجتماعية برفع رؤية للتعامل مع تداعيات قرار وقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي للأسر الفقيرة.

🔻إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية المخالفة لشروط التعاقد مع سلطة الأراضي.

🔻إقرار آليات تنفيذ انتقال الموظفين الحكوميين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

🔻تشكيل اللجنة العليا لهيكلة وتحديث سياسات تدريب وتنمية قدرات موظفي الخدمة المدنية.

🔻تنسيب مقترح مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية للمجلس التشريعي.

🔻اعتماد شروط ومحددات إحالة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر.





المكتب الإعلامي الحكومي

17 مايو 2023م