نقل الأسير وليد دقة إلى المستشفى مجدداً بعد تدهور وضعه الصحي

أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، أنّ الأسير وليد دقة ما زال يعاني من وضع صحي صعب في ظل إصابته بمرض السرطان.

وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إنّ الاحتلال ما يزال يمارس جريمة القتل البطيء بحق الأسير وليد دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948.

وبحسب المكتب، فقد "تم نقل دقة مجدداً إلى مستشفى برزلاي بعد إجرائه عملية جراحية في ظل ظروف صحية قاسية، وبعد ذلك أعاده الاحتلال لسجن الرملة".

وأوضح أن الأسير بحاجة لرعاية صحية حثيثة، ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه رغم معاناته من مرض السرطان في نخاع العظم.

وقالت زوجته الناشطة سناء سلامة :" نحن نطرق كل باب بخصوص وضع القائد وليد وهناك مسار قانوني لإطلاق سراحه نظراً لوضعه الصحي الصعب"، مشيرةً إلى أنّ "الزيارات والتواصل معه أمران ليسا سهلان".

الجدير ذكره أنّه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنّ الأسير زكريا الزبيدي، أحد أبطال عملية سجن جلبوع، قدّم طلباً مستعجلاً إلى إدارة سجون الاحتلال للتبرّع بنخاعه العظمي للأسير المصاب بالسرطان، وليد دقة.

ويقبع دقة في سجون الاحتلال منذ 25 آذار/ مارس 1986، وحُكم بالسَّجن المؤبد مدى الحياة بتهمة مقاومة الاحتلال، ثمّ تمّ تحديدها بـ37 عاماً. وعام 2018، أُضيف عامان إلى حكمه ليصبح 39 عاماً.