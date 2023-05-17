أنشيلوتي للاعبيه: يجب أن نتماسك أمام مانشستر سيتي

حذر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لاعبي فريقه من مواجهة مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على السيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فقد أخبر أنشيلوتي لاعبيه، بأن السيتي من الممكن أن يسجل في وقت مبكر من بداية المباراة.

وأضاف المدرب: "لقد جعلونا نعاني من قبل لمدة 20 أو 25 أو 30 دقيقة، سيكون علينا أن نعاني، لكن يجب أن نتماسك".

وختم: "من الواضح أن هذه المباراة ستكون صعبة، وعلينا أن نأخذ أدق التفاصيل بعين الاعتبار".

جدير بالذكر، أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل فينيسيوس جونيور لريال مدريد، بينما تعادل كيفين دي بروين للسيتي.