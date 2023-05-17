آلية السفر عبر معبر رفح- الخميس 18 مايو 2023

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (18 مايو) 2023.

ووفقاً للداخلية، فإن السفر غداً الخميس للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/19) ، و الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19)

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما أكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت الى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما أكدت الداخلية على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.