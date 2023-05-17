بالصور فضائية القدس اليوم تنظم يوم مبارك باستشهاد مؤسسها الشهيد خليل البهتيني

نظمت فضائية "القدس اليوم" يوم مباركة بشهادة القائد خليل صلاح البهتيني "أبو هادي" ، مؤسس قناة القدس اليوم الفضائية.

وشاركت قوى وفصائل وطنية وفعاليات وزارات ومؤسسات إعلامية وصحفيون، في يوم المباركة الذي أقيم في مقر القناة وسط غزة.

وارتقى البهتيني شهيداً في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحق قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

والبهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية، ولد الشهيد القائد "أبو هادي" بتاريخ 1978/11/30 في حي التفاح بمدينة غزة، و انتمى مبكراً لخيار الجهاد والمقاومة في حركة الجهاد الإسلامي.

وتعرض للاعتقال في سن مبكرة، وشارك في تأسيس شركة روى للإنتاج الفني، وتدرج في العمل العسكري عبر عشرات السنوات من جهاده المتواصل، كما ارتقى شقيقه الشهيد محمد أثناء تصديه لأحد الاجتياحات شرق غزة عام ٢٠٠٦م.





















































































