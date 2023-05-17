دعوات لرفع العلم الفلسطيني غداً الخميس في مختلف الأماكن بفلسطين المحتلة رداً على مسيرة الأعلام التي ينظمها الاحتلال في القدس.

01:34 م 17 مايو 2023
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