د. القططي: القائد البهتيني كان طاقة هائلة في كل المجالات وأنموذجًا فلسطينيًا مقاومًا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين، د. وليد القططي، اليوم الأربعاء 17/5/2023، أن القائد الشهيد خليل البهتيني كان طاقة هائلة في كل المجالات، موضحًا أن الشهيد لم يفرق بين مجالات العمل الحركي والإعلامي والقتال في صفوف سرايا القدس منذ البداية التحاقه بهذا المشوار الجهادي الكبير.

وقال القططي: "لم يتردد الشهيد البهتنمي لحظة واحدة في قتال العدو، رغم أهمية دوره في مجال الإعلام والفن المقاوم".

وأضاف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني، أن "القائد البهتيني أجاد انتصار الإعلام والإعلام المقاوم والجهاد بها حتى الشهادة".

وتابع القططي: إن "شهادة البهتيمي فتحت طريقا آخر لعشرات بل مئات الثوار والمجاهدين الذين اقتدوا به لقتال العدو"، مشدّدًا على أن "الشهيد رحل لكن روحه لن ترحل، وهي تسكن في كل فلسطيني حر مجاهد وكل سائر في العالم، يستطيع أن يقاوم الطغيان".

وأردف إن "خليل كان نموذجاً فلسطينياً مسلماً مقاوماً، واستطاع أن يوطن طريقه في الصعود إلى السماء، وشهادته كانت بداية لكل المجاهدين الذين سيسيرون على ضربه ويواصلون هذه الطريق، حتى النصر النهائي على هذا الكيان في معركة وعد الآخرة.

واغتال جيش الاحتلال، القائد في سرايا القدس، الشهيد خليل البهتيمي بغارة جوية استهدفت منزله في حي الشعف شرقي مدينة غزة، فجر الثلاثاء الموافق 9-5-2023، أدى إلى استشهاده مع زوجته وابنته.