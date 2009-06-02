وزير إسرائيلي: أوباما لا يتبع سياسة التفضيل لصالح إسرائيل التي اعتمدها بوش

فلسطين اليوم - غزة

قال الوزير العمالي في الحكومة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ إن الدولة العبرية تمر حالياً "بعهد جديد في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأن الادارة الحالية لا تتبع نفس السياسة التفضيلية التي اعتمدتها إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لصالح إسرائيل".

وأضاف هرتسوغ، للإذاعة العبرية اليوم الثلاثاء (2/6) أن اختبار العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة "سيتمثل بقدرتنا على اخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية"، كما قال. واعتبر أن "النضال على هذه النقاط يمس بالمشروع الاستيطاني الذي يحظى بدعم شامل"، وفق قوله.

من جهته؛ قال النائب حاييم رامون من حزب "كاديما" المعارض، في تصريح إذاعي اليوم: إنه "لا يحق للحكومة أن تتذمر من السياسة الأمريكية الجديدة"، معتبراً أن الحكومة نفسها "لا تلتزم بتعهدات الحكومات السابقة".