د. إسماعيل رضوان: المسجد الأقصى خط أحمر وكل الخيارات مفتوحة

قال د. إسماعيل رضوان ، القيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء 17/5/2023: إن المسجد الأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا ولن نسمح للاحتلال بتغيير الواقع داخله.

وتابع : "نحذر الاحتلال من مغبة الإقدام على أي حماقة بحق المسجد الأقصى، داعيا أهلنا في الضفة والقدس والثمانية وأربعين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه إفشالا للمخططات التلمودية الصهيونية للتقسيم الزماني والمكاني للعبادة.

ودعا جماهير شعبنا في الداخل والخارج وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج بالمسيرات الحاشدة ورفع العلم الفلسطيني بعد صلاة العصر يوم الخميس دعما للقدس والأقصى.

وشدد على أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن المسجد الأقصى.