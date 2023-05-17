التشريعي بغزة يدعو للنفير العام والحشد والرباط في الأقصى

دعت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الأهالي في القدس والضفة المحتلة والداخل المحتل للحشد والنفير للرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ابتداءً من صلاة فجر يوم غد الخميس، ورفع أعلام فلسطين وصور القدس والأقصى في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

كما ودعت لجنة القدس، في بيان صحفي حول ما تسمى (مسيرة الأعلام الصهيونية) في مدينة القدس، لإعلان النفير العام لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وحشد الجماهير والنخب للقيام بالدور المنوط بهم دفاعًا عن القدس والأقصى.

وطالبت اللجنة، الجماهير والنشطاء والمؤثرين لنصرة القدس والأقصى وفلسطين كلٌّ في ميدانه، مؤكدةً أن القدس كلَّها شرقيها وغربيها هي عاصمة فلسطين التاريخية، وهي أرض وقف إسلامي لا نتنازل عن شبر منها.

وطالبت الشعوب العربية والإسلامية وأنصار القضية الفلسطينية للقيام بتجمعات جماهيرية حاشدة في الساحات العامة تُرفَع فيها الأعلام الفلسطينية وصور القدس والأقصى، بالتزامن مع مسيرة الأعلام الصهيونية المزمع تنظيمها يوم غد الخميس.