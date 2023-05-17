"معادية للسامية"...الاحتلال يهاجم مالك تويتر بسبب تغريدة حول الناجي من "الهولوكوست"

اتهمت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، مالك تويتر "إيلون ماسك"، بمعاداة السامية، بعد هجومه على رجل الأعمال اليهودي الناجي مما يسمى "محرقة الهولوكوست" جورج سوروس ووصفه بأنّه كاره للإنسانية، مشيرةً إلى أنّ تغريدته جاءت بـ"نكهة معادية للسامية".

وخصصت خارجيّة الاحتلال سلسلة تغريدات نشرتها مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الخاص على تويتر لانتقاد ماسك، بعد تغريدة بـ"نكهة معادية للسامية" تطرق فيها إلى سوروس (92 عامًا).

من جانبه، قال ماسك إنّ "سوروس يكره الإنسانية"، وشبهه بـ"ماجنيتو" -شخصية الشرير الخارق من سلسلة X-Men، الذي نجا من الهولوكوست عندما كان طفلًا، ولديه قدرة خارقة على التحكم بالأشياء وتحوليها إلى أيّ شكل يريد".

بدورها، قالت خارجية الاحتلال إنّ "كلمة "اليهود قفزت إلى قائمة التريند على تويتر بعد تغريدة بنكهة معادية للسامية من قبل المالك والمدير التنفيذي للشبكة الاجتماعية، إيلون ماسك".

ولفتت إلى أنّ "تغريدة ماسك أدّت على الفور إلى تدفق نظريات المؤامرة المعادية للسامية على موقع تويتر".

وسبق أن انتقدت منظمات يهودية أمريكية ماسك، واتهمته "رابطة مكافحة التشهير" بعدم القيام بما يكفي للحد من "معاداة السامية" والعنصرية على تويتر منذ شرائه للموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.