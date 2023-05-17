لبنان | تجمع العلماء المسلمين ينظم احتفالا مركزيا بمناسبة انتصار المقاومة في عملية "ثأر الأحرار"

احتفاءً بانتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في عملية "ثأر الأحرار"، وتأبينًا للشهداء القادة بحركة الجهاد الإسلامي والشهداء الذين طالتهم قذائف العدوان الاسرائيلي، نظّم تجمع العلماء المسلمين احتفالًا علمائيًا مركزيًا في مبنى التجمع بحارة حريك.

الحفل الذي حضره حشد علمائي، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية ثقافية، تخلّله كلمات أكّدت أنّ أبطال الفصائل المقاومة في غزّة استطاعت أن تلقن الاحتلال درسًا قاسيًا، مشيرين إلى أنّ العدو هو الان مردوع وقوة المقاومة تعزّزت.

وشدّدت الكلمات على أنّ المقاومة استطاعت أن تهزم كيان الاحتلال الإسرائيلي في ستة أيام "خلال معركة ثأر الأحرار"، وأن حركة الجهاد وجهت رسالة واضحة بأنّ سراياها لا يمكن كسرها وكل فرد فيها هو قائد أو مشروع قائد.