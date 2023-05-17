اليوم : الحراك الصحفي النقابي في غزة يرفع دعوة قضائية لوقف مسرحية انتخابات الصحفيين

من المقرر أن يرفع الحراك الصحفي النقابي في غزة اليوم الأربعاء 17/5/2023 دعوة قضائية للمحكمة الإدارية في غزة لوقف مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين لما شابها من إجراءات غير قانونية ولكونها تجرى بدون إجماع الصحفيين الفلسطينيين .

وقال مراسلنا: إن الحراك الصحفي النقابي الذي يضم ممثلين عن الأطر والمؤسسات الصحفية والصحفيين المستقلين سينظم صباح اليوم مؤتمرا صحفيا أمام المحكمة الإدارية في غزة تزامنا مع انعقاد المحكمة للمطالبة لتوضيح موقفه من مسرحية انتخابات الصحفيين .

وكان المئات من الصحفيين نظموا مطلع الأسبوع الماضي اعتصاما حاشدا أمام مقر النقابة في غزة للمطالبة بإجراء إصلاحات نقابية في نقابة الصحفيين قبل إجراء انتخابات لاسيما ملف العضوية وتنسيب الأعضاء الجدد حيث يطالب هؤلاء بغربلة ملف العضوية الذي يضم المئات ممن لا تنطبق عليهم شروط العضوية وجرى تنسيق وفق أهواء سياسية وفتح المجال لتنسيب مئات الصحفيين المحرومين من العضوية بسبب توجهاتهم السياسية.

ووجه الحراك الصحفي النقابي في غزة مذكرات قانونية للعدين من الجهات القانونية الفلسطينية والعربية لتوضيح موقفه الرافض لإجراء انتخابات دون اصلاح ملف النقابة .

وعلم مراسلنا أن الحراك وجه خطابات لاتحاد الصحفيين العرب وللاتحاد الدولي للصحفيين ونقباء الصحفيين العرب لتوضيح موقفه الداعي لإجراء اصلاح حقيقي بعيدا عن التقاسم السياسي الذي لملف النقابة بين فصائل منظمة التحرير دون أن إصلاحات نقابية مهنية من شانها أن تقود لنقابة قوية تضم جميع الصحفيين الفلسطينيين دون استثناء.

وتمثلت مطالب الحراك النقابية الصحفي في غزة والضفة الغربية بجملة من المطالب ومنها :

- وقف الإجراءات الأحادية لإجراء الانتخابات في الموعد المعلن حالياً.

- الالتزام بالتوافق وبالأصول المهنية والنقابية لإجراء الانتخابات.

- تشكيل لجنة حقوقية ومهنية مهمتها الإشراف على مراجعة كشوفات وسجلات العضوية السابقة.

- تشكيل لجنة حقوقية ومهنية تتولى الإشراف على مراجعة طلبات الانتساب للنقابة.

- معالجة إشكاليات النقابة لاسيما ملف العضوية والنظام الداخلي.

- تشكيل لجنة من المختصين الحقوقيين والمهنيين للإعداد لإجراء انتخابات مهنية وشفافة وفق التوافق بين مختلف مكونات وأطر العمل الصحفي، بما يضمن مشاركة جميع الصحفيين وأطرهم النقابية.