مهجة القدس : الأسير محمد عساكرة يتنسم عبق الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد محمد علي إبراهيم عساكرة (37 عامًا) من بلدة العساكرة بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 64 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/01/2018م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد عساكرة ولد بتاريخ 22/11/1986م، وهو متزوج ولديه طفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر محمد علي عساكرة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.