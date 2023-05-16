انخفاض سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الأربعاء 17-5-2023 -طالع التفاصيل

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 17-5-2023 ، ويواصل مئات الالاف من الأشخاص من التجار والمستهلكين وغيرهم في البحث بشكل متواصل وعلى مدار الساعة عبر محركات البحث التي يأتي جوجل في مقدمتهم حيث ارفق لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في نقل جميع التفاصيل الكاملة التي تنقلكم إلى أسعار الذهب في سوريا لحظة بلحظة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 17-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 517,000، ومبيع: 517,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 517,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 516,000 ، مبيع: 522,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 522,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 510,000 ، مبيع: 516,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 516,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 511,000 ، مبيع: 517,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 517,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 571,429 وشراء 570,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 523,810 وشراء 522,762 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 500,000 وشراء 499,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 428,571 وشراء 427,714 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 333,333 وشراء 332,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 285,714 وشراء 285,143 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,771,429 شراء 17,735,886 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 4,000,000 وشراء 3,992,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 571,428,571 وشراء 570,285,714 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 17-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .