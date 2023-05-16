الاحتلال يحرق مساحات من المراعي والمحاصيل البعلية في الأغوار الشمالية

تسببت التدريبات التي تجريها قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء 16/5/2023، في إحراق مساحات من الأراضي الرعوية والزراعية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن النيران التهمت مساحات واسعة من الأراضي الرعوية والأراضي المزروعة بالمحاصيل البعلية في مناطق جباريس وخلة البد والمالح، جراء التدريبات التي بدأتها قوات الاحتلال في المنطقة اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عسكرية بالذخائر الحية والمعدات الثقيلة في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا، ما يتسبب بإتلاف مساحات من الأراضي الرعوية، بالإضافة إلى خسائر في المحاصيل التي يزرعها المواطنون في المنطقة وخاصة المحاصيل البعلية، حيث تتزامن هذه التدريبات مع موسم الزرع في فصل الشتاء ما يؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من المحاصيل مع بداية نموها، بالإضافة إلى إتلاف مساحات أخرى منها جراء الحرائق التي تسببها التدريبات مع بدايات فصل الصيف وموسم الحصاد.