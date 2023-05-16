بالصور سناب غزة تقدم مساعدات عينية عاجلة للأسر المتضررة خلال العدوان

قدم أصدقاء سناب غزة، مساعدات عينية مختلفة للأسر المتضررة خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بقيمة 50 الف شيكل .

وأوضح يحيى حلس المسؤول عن حملة أصدقاء سناب غزة في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سناب غزة قدمت حملة أولى وعاجلة تقديم مساعدات عينية مختلفة لعدد ٥٧ أسر من الأسر المتضررة خلال العدوان الصهيونية على غزة في مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت توزيع مساعدات مختلفة من بينها اسطوانة غاز وفروش غاز وأدوات مطبخ ومراوح وغسالات، وأدوات منزلية متعددة.

ولفت إلى أن الحملة شملت المناطق المتضررة في الشمال وغزة، فيما ستشمل الأيام المقبلة وسط وجنوب قطاع غزة.

وكانت "إسرائيل" شنت عدواناً في الثامن من مايو الحالي، على قطاع غزة بدأته باغتيال 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أسفر عن استشهاد 35 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات.

ودمرت "إسرائيل" خلال خمسة أيام من العدوان، العشرات من المنازل، ما بين كلي وجزئي، فيما شرد المئات من المواطنين، في أوضاع إنسانية صعبة.















































