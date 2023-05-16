ارتفاع قائمة الأسرى المؤبدات إلى 556 أسيرًا في سجون الاحتلال

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء 16/5/2023؛ ارتفاع قائمة الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 556 أسيرًا في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضح الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين، أن ارتفاع القائمة جاء بعد أن حكمت المحكمة الصهيونية على الاسيران المجاهدان صبحي عماد أبو شقير "صبيحات" وأسعد يوسف الرفاعي.

وأشار إلى أن الأسيرين من بلدة رمانة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة بالسجن المؤبد 4 مرات بالإضافة لـ 20 عامًا بعد اتهامهم بقتل أربع صهاينة ردًا على عملية اغتيال الشهيد القائد عبد الله الحصري، وتم اعتقالهما بتاريخ 08/05/2022م