المعتقل هشام عواد من نابلس يعلّق إضرابه عن الطعام

أكّد نادي الأسير، أنّ المعتقل هشام عواد (21 عامًا) من نابلس علّق إضرابه عن الطعام، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، رفضًا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود بتحديد سقف اعتقاله الإداري .

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير عواد معتقل منذ تاريخ 15/12/2022، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، ويقبع اليوم في سجن (نفحة)

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسير عواد أُعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، حيث تعرض للاعتقال عام 2020، وجرى تحويله في حينه للاعتقال الإداريّ وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري وبلغ مجموعها عام ونصف