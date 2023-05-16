ارتفاع قائمة الأسرى المؤبدات إلى 556 أسيرًا في سجون الاحتلال

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم الثلاثاء؛ ارتفاع قائمة الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 556 أسيرًا في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقال الزعانين، في تصريح صحفي: إن عدد الاسرى المحكومين بالمؤبد ارتفع بعد أن حكمت المحكمة الصهيونية على الاسيرين المجاهدين صبحي عماد أبو شقير "صبيحات" وأسعد يوسف الرفاعي.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال على الأسيرين أبو شفير والرفاعي وهما من بلدة رمانة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة بالسجن المؤبد 4 مرات بالإضافة لـ 20 عامًا بعد اتهامهم بقتل أربع صهاينة ردًا على عملية اغتيال الشهيد القائد عبد الله الحصري، وتم اعتقالهما بتاريخ 08/05/2022م.