بالصور طائرات استطلاع "إسرائيلية" تحلق على ارتفاعات متفاوتة في أجواء غزة

رصد مصور "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تحليقًا مكثفًا لطائرات بدون طيار تابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي في أجواء مدينة غزة.

طائرات الاستطلاع بأنواع مختلفة تواصل تحليقها على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة في الأجواء.

وأفاد مصدر في المقاومة الفلسطينية، أن الأجواء الغربية من مدينة غزة تشهد تحليقًا لطائرة بدون طيار من نوع (هيرمز900)، وثلاثة طائرات (هيرمز 450) في اجواء شارع الوحدة والتشريعي والجندي المجهول.

وذكر المصدر ذاته، ، أن الأجواء الشرقية من مدينة غزة تشهد أيضًا تحليقًا لثلاثة طائرات من نوع (هيرمز 900)، وطائرتين (هيرمز 450).

يذكر ان جيش الاحتلال شن عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة بدء فجر الثلاثاء الماضي واستمر مدة خمسة ايام، اقتتحه باستهداف ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ان العدوان الذي انتهى مساء السبت الماضي، اسفر عن استشهاد 33 شخصاً بينهم اربعة اطفال وثلاثة سيدات، واصابة 147 أخرين بجراح متفاوتة.