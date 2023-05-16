الجيش الصيني: مستعدون لسحق جميع أشكال استقلال تايوان

أعلن الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، استعداده لسحق جميع الأشكال التي ترنو لاستقال جزيرة تايوان عن بكين والذهاب لحكم ذاتي، بـ"حزم".

وأكد الجيش الصيني، في بيان صحفي، أن "الجيش يواصل تعزيز التدريب والاستعدادات العسكرية لسحق اشكال الانفصال التايواني إلى جانب محاولات التدخل الخارجي".

وشدّد على أنه سيدافع بحرم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للموافقة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان.

كما ويستعد بايدن، للموافقة أيضًا إلى إرسال أكثر من 100 خبير عسكري لتقييم أساليب التدريب وتقديم اقتراحات لتحسين دفاعات الجزيرة.