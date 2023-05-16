التعليم بغزة توضح حقيقة عقد امتحانات توظيف معلمين جدد بالكويت!

أكد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أ. رائد صالحية، اليوم الثلاثاء 16/5/2023، أن وزارته لم تُبلغ رسمياً من وزارة التعليم برام الله عن عقد امتحانات جديدة لتوظيف معلمين جدد بالكويت.

وقال صالحية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "عقد امتحانات هذا التوظيف يعتمد على دولة الكويت التي ترسل لوزارة التعليم بالضفة لترتيب الإجراءات بالتنسيق مع التعليم بغزة ".

وأضاف أنه حال تم ابلاغ الوزارة بذلك سيتم الإعلان به عبر موقع الوزارة الرسمي ومنصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي ببيان صحفي.

وأشار إلى أن سفر الدفعة الماضية البالغ عددهم 500 معلم، لم يتم الانتهاء من سفرهم، موضحا أنه آلية السفر تتم على فترات بشكل اسبوعي.

وتم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأنه سيتم فتح باب التسجيل لامتحان توظيف الكويت، خلال شهر 7 القادم بعد انتهاء الانتخابات الكويتية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، في الأول من سبتمبر الماضي، إجراء عقد امتحان قدرات للخريجين الذين تقدموا عبر بوابة التوظيف الكويتية في عدة تخصصات من التربية، ثم تلى ذلك تنفيذ مقابلات واختيار 500 معلم، بحضور وفد كويتي متخصص.

ويُعاني أكثر من ربع مليون خريج وخريجة في قطاع غزة منذُ سنوات في الحصول على وظائف رسمية وغير رسمية، وسط ارتفاع في معدلات البطالة بين صفوف الخريجين، في ظل عجز الوزارات على استيعابهم ونظرًا لسوء الأوضاع المالية في القطاع.